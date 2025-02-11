Названы самые ожидаемые смартфоны февраля

Редакция портала GizmoChina составила подборку из четырех самых ожидаемых смартфонов февраля.

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На первом месте оказался Oppo Find N5, который обещает стать самым тонким складным смартфоном. При этом гаджет предложит аккумулятор емкостью 5700 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 80 Вт и беспроводной на 50 Вт, флагманский чип Snapdragon 8 Elite, а также защиту стандарта IPX9.

Следом идет фотофлагман Xiaomi 15 Ultra, выделяющийся системой из четырех камер, где основная дюймовая матрица будет также дополнена перископическим модулем с разрешением 200 Мп. Гаджету приписывают чип Snapdragon 8 Elite, батарею емкостью 6000 мАч с поддержкой проводной и беспроводной зарядок мощностью 90 Вт и 50 Вт соответственно.

На третьем месте оказался субфлагманский iQOO Neo 10R, за производительность которого будет отвечать мощный Snapdragon 8s Gen 3. Смартфону также приписывают OLED-экран с частотой обновления 144 Гц и аккумулятор емкостью 6400 мАч.

Замыкает топ Vivo V50, тройная камера которого получат оптику Zeiss. Гаджет также оснастят чипом Snapdragon 7 Gen 3, изогнутым OLED-дисплеем и корпусом толщиной 7,2 мм при емкости батареи в 6000 мАч.