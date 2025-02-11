В России поделились планами по развитию 6G

Ученые Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) совершили прорыв в развитии технологий беспроводной связи шестого поколения (6G).

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В ходе экспериментов на частотах субтерагерцового диапазона исследователи достигли скорости передачи данных в 12 гигабит в секунду (Гбит/с) в четырех распространенных сценариях использования, что демонстрирует потенциал стабильной и эффективной работы 6G. Об этом сообщает ТАСС.

« Н а м у д а л о с ь п р о д е м о н с т р и р о в а т ь у с т о й ч и в у ю п е р е д а ч у д а н н ы х н а н е о б х о д и м ы х ч а с т о т а х и с т р е б у е м о й с к о р о с т ь ю , ч т о я в л я е т с я в а ж н ы м ш а г о м в р а з в и т и и 6 G » , - з а я в и л Е в г е н и й К у ч е р я в ы й , д и р е к т о р Н а у ч н о - и с с л е д о в а т е л ь с к о г о и н с т и т у т а т е л е к о м м у н и к а ц и й М И Э М Н И У В Ш Э . « В д а л ь н е й ш е м м ы п л а н и р у е м п о в ы с и т ь у с т о й ч и в о с т ь с и с т е м ы , и с п о л ь з у я в о з м о ж н о с т и м а ш и н н о г о о б у ч е н и я » .

Команда ученых уже несколько лет активно занимается разработкой оборудования и алгоритмов, необходимых для внедрения 6G, которое ожидается в следующем десятилетии. Технология 6G, работающая на частотах десятков и сотен гигагерц, предлагает значительное увеличение скорости передачи данных, однако сталкивается с проблемой уязвимости к помехам и изменениям положения устройств.

Для решения этой задачи, год назад ученые НИУ ВШЭ разработали алгоритмы, позволяющие с высокой вероятностью (96-98%) идентифицировать источники помех. Недавно им удалось найти решение для проблемы, связанной с движением пользователей во время использования 6G-устройств.

Исследователи создали прототипы абонентских устройств и базовой станции, используя как зарубежные, так и отечественные компоненты. Они провели тестирование в четырех типичных сценариях: виртуальная реальность, просмотр видео, голосовые звонки и онлайн-игры. Анализ изменений положения устройств позволил разработать алгоритм, который с вероятностью 95% определяет текущий режим использования. Это позволяет оперативно корректировать работу антенн 6G-устройств, минимизируя влияние небольших сдвигов в пространстве на качество связи.

Разработка уже вызвала интерес у телекоммуникационных компаний, с которыми ведутся переговоры о создании коммерческих устройств, способных конкурировать с зарубежными аналогами. Этот успех является важным шагом к реализации потенциала 6G и укреплению позиций российских ученых в разработке перспективных технологий связи.