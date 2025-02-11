В России поделились планами по развитию 6G

Ученые Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) совершили прорыв в развитии технологий беспроводной связи шестого поколения (6G).
В ходе экспериментов на частотах субтерагерцового диапазона исследователи достигли скорости передачи данных в 12 гигабит в секунду (Гбит/с) в четырех распространенных сценариях использования, что демонстрирует потенциал стабильной и эффективной работы 6G. Об этом сообщает ТАСС.
«Нам удалось продемонстрировать устойчивую передачу данных на необходимых частотах и с требуемой скоростью, что является важным шагом в развитии 6G», - заявил Евгений Кучерявый, директор Научно-исследовательского института телекоммуникаций МИЭМ НИУ ВШЭ. «В дальнейшем мы планируем повысить устойчивость системы, используя возможности машинного обучения».
Команда ученых уже несколько лет активно занимается разработкой оборудования и алгоритмов, необходимых для внедрения 6G, которое ожидается в следующем десятилетии. Технология 6G, работающая на частотах десятков и сотен гигагерц, предлагает значительное увеличение скорости передачи данных, однако сталкивается с проблемой уязвимости к помехам и изменениям положения устройств.
Для решения этой задачи, год назад ученые НИУ ВШЭ разработали алгоритмы, позволяющие с высокой вероятностью (96-98%) идентифицировать источники помех. Недавно им удалось найти решение для проблемы, связанной с движением пользователей во время использования 6G-устройств.
Исследователи создали прототипы абонентских устройств и базовой станции, используя как зарубежные, так и отечественные компоненты. Они провели тестирование в четырех типичных сценариях: виртуальная реальность, просмотр видео, голосовые звонки и онлайн-игры. Анализ изменений положения устройств позволил разработать алгоритм, который с вероятностью 95% определяет текущий режим использования. Это позволяет оперативно корректировать работу антенн 6G-устройств, минимизируя влияние небольших сдвигов в пространстве на качество связи.
Разработка уже вызвала интерес у телекоммуникационных компаний, с которыми ведутся переговоры о создании коммерческих устройств, способных конкурировать с зарубежными аналогами. Этот успех является важным шагом к реализации потенциала 6G и укреплению позиций российских ученых в разработке перспективных технологий связи.