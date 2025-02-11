«Альфа Банк» может запустить суперкомпьютер

«Альфа-Банк», арендующий около 250 специализированных стоек под data-центры (ЦОД) у одной из ведущих телеком-компаний, планирует закупить еще 250 стоек, уже разместил тендерный заказ и намеревается строить data-центры для размещения большого количества GPU — видеокарт, которые могут анализировать большой объем информации. Эта информация может свидетельствовать о том, что банк собирается собрать суперкомпьютер, сообщил источник «Газеты.Ru».

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По данным источника, в сентябре 2024 года «Альфа-Банк» провел тендер на закупку видеокарт, которые обычно используются для анализа информации при помощи искусственного интеллекта. Данные карты широко используются в майнинге и компьютерных играх.

Всего в этих data-центрах на 500 стоек можно будет разместить 8 тыс. видеокарт. Теоретически из этого оборудования можно собрать суперкомпьютер.

Для сравнения, в российском рейтинге суперкомпьютеров первое место занимает компания Яндекс, разместившая 1592 видеокарты GPU, а на 6-ом — МГУ с 1536 видеокартами.

Количество карт — не единственный критерий оценки мощности суперкомпьютера, но объем вычислений, который можно сделать 8 тыс. видеокарт, сопоставим с мировыми суперкомпьютерами больших технологических компаний.

Суперкомпьютер — это вычислительная машина, значительно превосходящая по своим техническим параметрам и скорости вычислений обычные компьютеры. Большие вычислительные мощности позволяют решать новые, ранее не доступные задачи, которые могут быть полезными в различных отраслях.

Редакция отправила запрос в пресс-службу финансовой организации, уточнив, действительно ли банк планируют запустить суперкомпьютер, на что получила ответ, что данный вопрос в «Альфа-Банке» не комментируют.