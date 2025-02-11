Инсайдер показал iPhone SE 4 на качественных фотографиях

Авторитетный инсайдер Majin Bu опубликовал на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter) серию фотографий предстоящего смартфона iPhone SE 4.

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Majin Bu показал смартфон с трех сторон, тем самым подтвердив последние утечки. Так, спереди iPhone SE 4 предложит «безрамочный» экран с «вырезом-челкой», а сзади будет расположена одиночная камера. На левой грани устройства можно рассмотреть качельку регулировки громкости и кнопку действия, хотя некоторые утечки указывали на использование переключателя беззвучного режима.

« В ы г о т о в ы к i P h o n e S E 4 ? » — п о д п и с а л ф о т о г р а ф и и и н с а й д е р .

По слухам, новый iPhone SE оснастят 6,06-дюймовым OLED-дисплеем с частотой обновления изображения 60 Гц, сканером Face ID, камерой на 48 Мп, чипом Apple A17 Pro и 8 ГБ оперативной памяти для поддержки ИИ-системы Apple Intelligence.

Предшественник, iPhone SE (2022), предлагал 4,7-дюймовый экран с кнопкой «Домой» и камеру с разрешением 12 Мп.

Презентация iPhone SE 4 ожидается уже на этой неделе, до 14 февраля.