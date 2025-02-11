Инсайдер показал iPhone SE 4 на качественных фотографиях
Авторитетный инсайдер Majin Bu опубликовал на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter) серию фотографий предстоящего смартфона iPhone SE 4.
Majin Bu показал смартфон с трех сторон, тем самым подтвердив последние утечки. Так, спереди iPhone SE 4 предложит «безрамочный» экран с «вырезом-челкой», а сзади будет расположена одиночная камера. На левой грани устройства можно рассмотреть качельку регулировки громкости и кнопку действия, хотя некоторые утечки указывали на использование переключателя беззвучного режима.
«Вы готовы к iPhone SE 4?» — подписал фотографии инсайдер.
По слухам, новый iPhone SE оснастят 6,06-дюймовым OLED-дисплеем с частотой обновления изображения 60 Гц, сканером Face ID, камерой на 48 Мп, чипом Apple A17 Pro и 8 ГБ оперативной памяти для поддержки ИИ-системы Apple Intelligence.
Предшественник, iPhone SE (2022), предлагал 4,7-дюймовый экран с кнопкой «Домой» и камеру с разрешением 12 Мп.
Презентация iPhone SE 4 ожидается уже на этой неделе, до 14 февраля.