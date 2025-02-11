Оценена вероятность разбогатеть от продажи старого iPhone

Вероятность разбогатеть от продажи старого iPhone оценили
Журналисты издания GizChina рассказали, как можно разбогатеть, продав старый смартфон Apple. Материал доступен на сайте медиа.
По словам журналистов, абсолютное большинство пользователей приобретают смартфоны и пользуются ими, чтобы потом заменить на новые. Поэтому в обращении остается не очень много раритетных моделей в идеальном состоянии, хотя они пользуются спросом среди коллекционеров, и могут принести владельцам целое состояние.
Авторы отметили, что вероятность продать старый iPhone на аукционе невелика — для этого нужно, чтобы устройство представляло определенную ценность. В качестве примера они привели iPhone первого поколения, который был продан за рекордные 190 тысяч долларов, или около 18,5 миллиона рублей.
Самые дорогие смартфоны, выставляемые на аукционе, обычно запечатаны в заводскую пленку, то есть никогда не вскрывались. Также коробка и пломбы не должны иметь никаких повреждений. По словам авторов, проданный за 190 тысяч долларов телефон также имел 4 гигабайта встроенной памяти — это была очень редкая версия первого поколения.
«Хотя не каждый старый iPhone стоит шестизначную сумму, стоимость редких устройств Apple продолжает расти», — подчеркнули журналисты.
По их словам, перед тем, как выбрасывать раритетные гаджеты, стоит уточнять их ценность среди коллекционеров.
В начале февраля стало известно, что в России в очередной раз подешевел iPhone 16 Plus. Девайс оказался доступен за 90-91 тысячу рублей — против 134 тысяч рублей на старте продаж.