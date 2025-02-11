Оценена вероятность разбогатеть от продажи старого iPhone

Журналисты издания GizChina рассказали, как можно разбогатеть, продав старый смартфон Apple. Материал доступен на сайте медиа.

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По словам журналистов, абсолютное большинство пользователей приобретают смартфоны и пользуются ими, чтобы потом заменить на новые. Поэтому в обращении остается не очень много раритетных моделей в идеальном состоянии, хотя они пользуются спросом среди коллекционеров, и могут принести владельцам целое состояние.

Авторы отметили, что вероятность продать старый iPhone на аукционе невелика — для этого нужно, чтобы устройство представляло определенную ценность. В качестве примера они привели iPhone первого поколения, который был продан за рекордные 190 тысяч долларов, или около 18,5 миллиона рублей.

Самые дорогие смартфоны, выставляемые на аукционе, обычно запечатаны в заводскую пленку, то есть никогда не вскрывались. Также коробка и пломбы не должны иметь никаких повреждений. По словам авторов, проданный за 190 тысяч долларов телефон также имел 4 гигабайта встроенной памяти — это была очень редкая версия первого поколения.

« Х о т я н е к а ж д ы й с т а р ы й i P h o n e с т о и т ш е с т и з н а ч н у ю с у м м у , с т о и м о с т ь р е д к и х у с т р о й с т в A p p l e п р о д о л ж а е т р а с т и » , — п о д ч е р к н у л и ж у р н а л и с т ы .

По их словам, перед тем, как выбрасывать раритетные гаджеты, стоит уточнять их ценность среди коллекционеров.

В начале февраля стало известно, что в России в очередной раз подешевел iPhone 16 Plus. Девайс оказался доступен за 90-91 тысячу рублей — против 134 тысяч рублей на старте продаж.