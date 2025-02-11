Apple выпустила обновления операционных систем iOS и iPadOS

Apple выпустила минорные обновления операционных систем iOS и iPadOS, в которых содержится патч для опасной уязвимости. Брешь уже используется в реальных кибератаках, поэтому пользователям рекомендуют не тянуть с установкой апдейтов.

Уязвимость, получившую идентификатор CVE-2025-24200, признали проблемой аутентификации, из-за которой злоумышленник может отключить режим ограниченного доступа к USB-устройствам (USB Restricted Mode).

Напомним, USB Restricted Mode впервые появился в iOS 11.4.1, а его задача — ограничивать взаимодействие с подключённым аксессуаром, если смартфон заблокирован или не обменивался данными с USB-девайсом более четырёх часов.

Изначально USB Restricted Mode должна была препятствовать работе инструментов для форензики — Cellebrite и GrayKey. Как правило, такие тулзы используются правоохранительными органами для доступа к мобильным устройствам подозреваемых и преступников.

Для успешной эксплуатации CVE-2025-24200 злоумышленнику потребуется физический доступ к смартфону или планшету. Подробности атак с использованием CVE-2025-24200 пока не раскрываются, известно только одно: речь идёт о сложных целевых кибератаках.

Пользователям рекомендуют установить свежие iOS 18.3.1 и iPadOS 18.3.1. Для более стареньких устройств купертиновцы выпустили iPadOS 17.7.5.