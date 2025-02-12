Российские пользователи пожаловались на сбои в работе TikTok

Пользователи Telegram из России сообщили, что в работе мессенджера наблюдаются сбои. Это следует из данных сервиса Downdetector. Больше всего сообщений о сбоях поступает из Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также Тверской области и Нижегородской области. 64% пользователей пожаловались на сбой в работе мобильного приложения, 16% - сбой в работе сайта, 14% - сбой оповещений, 3% - общий сбой, 1% - сбой личного кабинета. 24 января пользователи интернета в России столкнулись с массовым сбоем в работе мобильных операторов и различных сервисов. Неполадки фиксировались у абонентов "Ростелекома", а также у мобильных операторов Yota, "МегаФон", T2, МТС, "Билайн", у пользователей мессенджеров Telegram и WhatsApp, игровых сервисов Steam, платформ Twitch, а также Roblox, Genshin Impact и многих других платформ. 14 января в русскоязычном секторе интернета произошел масштабный, но относительно кратковременный сбой. Доступ ко многим сайтам был нарушен в течение примерно полутора часов. Пользователи жаловались, что не могут зайти на сайты поисковиков, банков, мобильных операторов, транспортных компаний, Twitch, TikTok и т.д. Также поступали сообщения о некорректной работе и зависании мессенджеров.