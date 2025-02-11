Ученые решили загадку «акустической маскировки» китов

Американский ученый показал, что некоторые виды усатых китов общаются на очень низких частотах, которые недоступны для слуха косаток — их единственных природных врагов. «Акустическая маскировка» могла развиться у китов как защитный механизм от нападений. Исследование опубликовано в журнале Marine Mammal Science.

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Косатки считаются одними из самых опасных хищников океана. Они охотятся на разнообразную добычу, включая и других китообразных. Хотя усатые киты, например синий и горбатый киты, намного крупнее косаток, эти хищники разработали эффективные стратегии охоты. Косатки действуют стаей, нападая на жертву, кусая ее и не позволяя ей всплывать. Особенно успешно такая тактика действует против детенышей.

Разные виды китов при нападении косаток или оказывают сопротивление, или убегают. Последним помогает то, что косаткам очень сложно обнаружить таких китов по их пению, хотя оно довольно громкое. Причины этого долгое время оставались загадкой.

Ученый проанализировал данные о слуховом диапазоне косаток, частоте и уровне звуков, издаваемых различными группами усатых китов, а также особенностях распространения звука в океане. На основании этих данных он смог показать, какие популяции китов будут наиболее заметными для косаток. Выяснилось, что «убегающие» виды китов издают звуки на столь низких частотах (ниже 100 герц), что косатки почти не способны услышать их на расстоянии свыше одного километра. Напротив, «сражающиеся» виды общаются на более высоких частотах, более 1500 герц, которые легко воспринимаются косатками.

Исследование показало, что выбор между стратегиями «сражаться» или «убежать» оказывает влияние на многие стороны жизни усатых китов: от места обитания и способа общения до выбора партнеров и мест размножения. «Убегающие» виды, такие как синие, финвалы и полосатики Брайда, обладают обтекаемым телом, которое позволяет развивать и поддерживать высокую скорость, и предпочитают открытые океанские просторы. Их песни простые и повторяющиеся, однако исполняются на низких частотах. «Сражающиеся» виды, такие как серые и горбатые киты, обитают в прибрежных водах, где проще защититься от атак, и используют более сложные песни на высоких частотах.