В МВД дали советы по защите смартфона от взлома и кражи

Для защиты мобильного устройства от взлома и кражи мошенниками следует использовать сложные пароли, запрещать показ СМС на заблокированном экране гаджета и разрешать вход в важные приложения только по биометрии. Соответствующие рекомендации дали в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России 11 февраля.

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В сообщении, опубликованном в соцсетях управления, отмечается, что украденный или взломанный смартфон грозит не только финансовыми потерями — аферисты могут зайти в банк и перевести деньги, оформить микрозаймы через портал госуслуг, похитить аккаунты соцсетей и мессенджеров, через электронную почту получить доступ к аккаунтам на маркетплейсах для заказа товаров в рассрочку, найти пароли от криптокошелька в заметках или галерее.

В киберполиции указали, что для защиты телефона от взлома и кражи необходимо придумать сложный пароль на разблокировку из более чем шести символов (лучше использовать PIN-код, чем графический ключ). Также следует отключить автосохранение паролей в браузере: Google Chrome и Safari хранят данные без дополнительной защиты — лучше использовать менеджер паролей (Bitwarden, 1Password, KeePass).

Кроме того, в МВД посоветовали запретить показ СМС на заблокированном экране — в таком случае злоумышленники не смогут увидеть коды подтверждения. В качестве входа в важные приложения лучше использовать только биометрические данные — отпечаток пальца или Face ID.

Гражданам также рекомендовали настроить удаленную блокировку и удаление данных (Find My iPhone / Google Find My Device) и не оставлять смартфон без присмотра.