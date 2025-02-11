Американский залив официально появился на картах Google

О том, что карты Google официально начали переименовывать Мексиканский залив в Американский залив, сообщили в блоге компании.

Информация гласит: "В США Информационная система географических названий (GNIS) официально обновила "Мексиканский залив" на "Американский залив"".

Google уже оповестил ранее, что название залив с новым названием появится на картографическом сервисе после соответствующего обновления в Информационной системе географических названий (GNIS) США.

Но полностью залив поменяет название только на картах в Штатах. В Мексике по-прежнему видят свое официальное местное название - Мексиканский залив, а остальной мир - оба, одно из них будет написано в скобках.

В России пользователи карт Google также увидят двойное название: под Мексиканским заливом в скобках будет указан Американский залив.

Напомним, что президент США Дональд Трамп подписал указ о переименовании Мексиканского залива в Американский залив.