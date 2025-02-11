ИИ DeepSeek внедрят в Nubia Z70 Ultra на аппаратном уровне

Китайский бренд Nubia объявил о партнерстве с DeepSeek для глубокого внедрения ИИ в свою фирменную оболочку Nebula AIOS.

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Президент компании Ни Фэй заявил, что в отличие от других производителей, Nubia намерена интегрировать DeepSeek на системном уровне, используя его полные 671 млрд параметров.

Флагманский смартфон Nubia Z70 Ultra станет первой моделью с такой реализацией. Судя по заявлениям, ИИ будет работать прямо на устройстве, без необходимости подключения к интернету, что повысит скорость обработки данных и уровень конфиденциальности.

Напомним, DeepSeek уже успел наделать шума в индустрии, став одним из главных конкурентов OpenAI.

Он опережает GPT-4o в тестах, работает эффективнее с точки зрения энергопотребления и является полностью открытым.

Nubia Z70 Ultra оснащён чипом Snapdragon 8 Elite, аккумулятором 6150 мАч и поддерживает быструю зарядку 80 Вт. Интеграция DeepSeek в его систему уже в процессе разработки.