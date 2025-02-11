В США запустили мощнейший в мире суперкомпьютер

В Национальной лаборатории имени Лоуренса Ливермора (LNNL) (Калифорния) официально запущен в эксплуатацию самый мощный суперкомпьютер в мире, получивший название El Capitan. Стоимость проекта оценивается в $600 млн. Об этом сообщает издание Space.

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El Capitan будет использоваться для выполнения ряда важных задач, связанных с национальной безопасностью, включая обеспечение безопасности американского арсенала ядерного оружия в условиях запрета на подземные испытания, введенного в 1992 году. Основными направлениями исследований станут: материаловедение, физика высоких плотностей энергии, ядерные данные, разработка вооружений и другие засекреченные задачи.

В ходе тестирования High-Performance Linpack (HPL), используемого для оценки производительности суперкомпьютеров по всему миру, El Capitan продемонстрировал результат в 1.742 эксафлопс, что сделало его самым быстрым компьютером в мире. El Capitan – всего лишь третий компьютер, достигший эксафлопсного уровня производительности. Его пиковая производительность составляет 2.746 эксафлопс.

Производительность суперкомпьютера измеряется в операциях с плавающей запятой в секунду (FLOPS), где одна такая операция представляет собой математическое вычисление. Для сравнения, производительность лучших ноутбуков обычно составляет несколько сотен гигафлопс (1 триллион FLOPS). Эксафлопс – это 1 квинтиллион FLOPS.

Ближайшим конкурентом El Capitan является суперкомпьютер Frontier, расположенный в Ок-Риджской национальной лаборатории в штате Теннесси. Его стандартная производительность составляет 1.353 эксафлопс, а пиковая – 2.056 эксафлопс.

Мощность El Capitan обеспечивается более чем 11 млн процессорных и графических ядер, размещенных в 44 544 ускоренных процессорах AMD MI300A. Эти чипы объединяют в себе процессоры AMD EPYC Genoa, графические карты AMD CDNA3 и вычислительную память. Каждый процессор использует 128 гигабайт памяти высокой пропускной способности (HBM) – специальный тип вычислительной памяти, обеспечивающий высокую скорость при низком энергопотреблении, совместно используемый центральным и графическим процессорами.

El Capitan был заказан программой CORAL-2 Министерства энергетики США для замены суперкомпьютера Sierra, введенного в эксплуатацию в 2018 году. Sierra по-прежнему используется и занимает 14-е место в топ-500 самых мощных суперкомпьютеров мира.