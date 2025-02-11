Microsoft спрятала советы по удалению браузера Edge

Корпорация Microsoft замаскировала рекламу встроенного в Windows браузера Edge под советы по его удалению. На это обратило внимание издание Windows Latest.

© Lenta.ru

Журналисты медиа заметили на сайте Microsoft страницу под заголовком «Удалить Edge» (Uninstall Edge), на которой должны быть перечислены советы по удалению программы из Windows. Однако вместо этого в компании указали причины, по которым Edge не нужно удалять.

По словам специалистов, очевидно, страница была оптимизирована таким образом, чтобы она появлялась в верхних строчках поисковой выдачи по запросу «как удалить Edge?» Однако в тексте инструкции не было ни слова о том, как стереть программу с компьютера — вместо этого авторы заметки противопоставили продукт Microsoft с популярным браузером Google Chrome.

На странице в качестве сильных сторон браузера Microsoft перечислили сервисы Copilot, Designer, Coupons, Read Aloud и встроенный VPN. Отдельно авторы страницы обратили внимание на функции, которых нет в Chrome — например, вертикальных владок. Журналисты Windows Latest заключили, что Microsoft очень навязчиво рекламирует Edge, который и так постоянно «просится» в качестве браузера по умолчанию на ПК с Windows.

В начале февраля корпорация Microsoft решила отключить бесплатный VPN-сервис, встроенный в Windows. Также в компании увеличили цены на подписку Microsoft 365.