Названы самые популярные зарубежные интернет-сервисы в России

Исследование компании GetPayAll выявило лидеров среди иностранных онлайн-сервисов, востребованных российскими пользователями в период с февраля 2024 года по февраль 2025 года. Результаты показывают, что наибольшим спросом пользовались платформы для онлайн-коммуникаций, дизайна и создания контента. Об этом сообщает издание Ferra.

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Первое место по числу запросов на оплату подписок занял сервис видеоконференций Zoom, набрав 15,4% от общего объема, что эквивалентно 30 879 запросам. Следом расположился графический редактор Canva с 30 542 запросами. Тройку лидеров замыкает Leonardo.ai – платформа, использующая искусственный интеллект для оптимизации различных бизнес-процессов, с показателем в 30 481 запрос.

Среди других востребованных сервисов оказались платформа поддержки креаторов Patreon (19 043 запроса, 9,8%) и Krea.ai – инструмент на основе искусственного интеллекта для генерации контента (19 017 запросов).

Доступ к языковым моделям OpenAI был оплачен в 15 185 случаях (7,7%). Популярная среди дизайнеров платформа Figma привлекла 14 872 запроса (7,2%). Также российские пользователи проявили интерес к сервисам Suno.com (9007 запросов) и Freepik (8253 запроса).

Меньшее число запросов зафиксировано на платформах Elevenlabs.io (2 053 запроса), Midjourney.com (1306 запросов), Heygen.com (903 запроса) и Gamma.com (805 запросов). Замыкают список Shadow.tech (403 запроса), Wordwall.com (507 запросов) и Vizard.com (304 запроса).

Остальные сервисы, доступные через GetPayAll, в совокупности получили 0,52% от общего числа запросов.