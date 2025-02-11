Ученые раскрыли тайны взрыва редкой сверхновой

Международная группа ученых под руководством Юньнаньских обсерваторий Китайской академии наук сделала важный шаг в изучении редкой сверхновой SN 2014C. Это необычное космическое событие претерпело неожиданную трансформацию и привлекло внимание астрономов по всему миру. Исследование опубликовано в научном издании The Astrophysical Journal (TAJ).

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Сверхновая SN 2014C находится в галактике NGC 7331, которая расположена в созвездии Пегаса примерно в 40–45 млн световых лет от Земли.

SN 2014C изначально классифицировали как сверхновая типа Ib, что указывало на отсутствие водорода в ее спектре. Однако позже она превратилась в сверхновую типа IIn, богатую водородом.

Такой переход предполагает, что звезда-прародитель перед взрывом почти полностью сбросила свою внешнюю водородную оболочку, оставив вокруг себя плотное околозвездное вещество (CSM).

Используя данные 2,4-метрового телескопа Лицзян, ученые получили наиболее полные ранние наблюдения за SN 2014C. Эти данные позволили выявить взаимодействие сверхновой с CSM, что заполнило пробелы в понимании структуры внутренних слоев околозвездного вещества.

Исследователи разработали модель, которая учитывает радиоактивный распад и замедленное взаимодействие сверхновой с CSM. Эта модель успешно объяснила сложные изменения в кривой блеска SN 2014C, а также ее спектральную эволюцию.

« Н а ш и н а б л ю д е н и я р а с к р ы л и ф и з и ч е с к и е п р о ц е с с ы , п р о и с х о д я щ и е н а н а ч а л ь н ы х с т а д и я х в з р ы в а S N 2 0 1 4 C , и д а л и к л ю ч е в ы е п о д с к а з к и д л я п о н и м а н и я е е т р а н с ф о р м а ц и и » , — о т м е т и л и а в т о р ы н а у ч н о й р а б о т ы .

Анализ данных, охватывающих десятилетие, включая ранние фотометрические и поздние спектральные наблюдения, а также радио- и инфракрасные данные, показал, что CSM вокруг SN 2014C имеет неравномерное распределение. Вместо однородной структуры оно образует U-образную форму, что существенно влияет на кривую блеска и спектральную эволюцию сверхновой.

Это открытие помогает астрономам лучше понять, как звезды сбрасывают свои внешние оболочки перед взрывом и как это влияет на последующие процессы. Исследование также подчеркивает важность долгосрочных наблюдений для изучения сложных космических явлений.

Ранее астрономы нашли молодой пульсар в оболочке древней сверхновой.