В Google назвали сроки появления полноценных квантовых компьютеров

Генеральный директор корпорации Google Сундар Пичаи прогнозирует, что полноценные квантовые компьютеры, готовые к решению прикладных задач и проблем, требующих недоступных сегодня вычислительных мощностей, появятся в перспективе ближайших 5-10 лет.

Об этом он заявил в своем выступлении на Всемирном правительственном саммите в Дубае.

" Н а м о й в з г л я д , с и т у а ц и я с к в а н т о в ы м и к о м п ь ю т е р а м и с е й ч а с н а п о м и н а е т с о с т о я н и е т е х н о л о г и й И И в 2 0 1 0 - х г о д а х . < . . . > Я д у м а ю , ч т о в п е р и о д 5 - 1 0 л е т п о я в я т с я г о т о в ы е к п р а к т и ч е с к о м у и с п о л ь з о в а н и ю к в а н т о в ы е к о м п ь ю т е р ы " , - с к а з а л С у н д а р П и ч а и .

Квантовые компьютеры могут производить вычисления в 100 млн раз быстрее, чем обычные суперкомпьютеры, однако ныне существующие квантовые компьютеры требуют очень мощных систем охлаждения и нестабильны в работе. По мнению Пичаи, современный прогресс в развитии квантовых технологий и в устранении структурных препятствий на их пути значительно впечатляет и вскоре появится полноценный рынок подобных вычислительных мощностей, услугами которого будет пользоваться бизнес. В 2024 году в Google заявили, что созданная учеными компании машина смогла решить за пять минут математическую задачу, на которую у самого мощного классического суперкомпьютера ушло бы много почти столько же времени, сколько теоретически существует Вселенная.

Сундар Пичаи отметил, что государствам пока рано начинать регулировать будущий рынок квантовых компьютеров, но уже сейчас правительства должны оценивать вероятные последствия от появления нового типа доступных вычислительных мощностей и определить для себя возможные стратегии их использования.