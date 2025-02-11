Ученых поразила скорость эволюции облика свиней под влиянием человека

За последнее столетие люди значительно изменили форму черепа домашних свиней. К такому выводу пришли ученые из Университета Мартина Лютера в Галле-Виттенберге. Они обнаружили, что у современных свиней морды стали короче, а профиль — более плоским. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Royal Society Open Science (RSOS).

Команда проанализировала трехмерные снимки 135 черепов диких кабанов и домашних свиней, принадлежащих к трем популярным породам среди немецких животноводов. Образцы взяли из двух временных периодов: начала XX века и современности.

« С п р о с н а с в и н и н у в Германии резко вырос в начале XX века, и животноводам потребовалось оптимизировать своих животных. Они должны были быстро расти, давать качественное мясо и быть плодовитыми», — объяснила доктор Рената Шафберг, руководившая научной работой.

Исследование показало, что у двух пород домашних свиней морды стали значительно короче и площе, а лоб перестал быть слегка выгнутым наружу. По словам ученых, скорость изменений облика животных удивила специалистов.

Согласно предыдущим воззрениям, для подобных перемен обычно требуются миллионы лет, однако селекция ускорила процесс в тысячи и десятки тысяч раз.