Интригующее поселение неандертальцев обнаружено во Франции

Специалисты Национального института превентивных археологических исследований Франции (Inrap) провели раскопки на участке Энклос в городе Менвиле. Исследования предоставили первые убедительные и пока еще не опубликованные доказательства пребывания неандертальцев на плато к западу от Шартра в поздний период среднего палеолита.

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Как сообщает Inrap, раскопки проведены по поручению государства. Первое обследование на указанном памятнике прошло еще в 2017 году, и тогда археологи нашли много образцов кремня.

Полноценные раскопки удалось провести только сейчас, и они дали поразительные результаты. Всего обнаружено около 438 кремневых артефактов. Возраст находок варьируется значительно. Так, возраст наиболее молодого артефакта составляет около 42 820 лет, а самого раннего - около 57 940 лет.

Широкий хронологический диапазон говорит о том, что артефакты на одном и том же месте изготавливали неандертальцы, что уже указывает на существование стационарной стоянки.

Анализ каменных орудий указал на существование технологии обработки камня, которая со временем несколько видоизменялась. В целом и готовые орудия, и отщепы, найденные на стоянке неандертальцев, соответствуют культурам среднего палеолита.

Орудия труда, показало исследование, не были стандартизированы. Представлены они преимущественно простыми скребками. Среди артефактов присутствует несколько готовых двусторонних орудий и их фрагментов. Орудия изготавливались из местного материала, и ученые не исключают, что как сами орудия, так и материал для их изготовления могли отправляться отсюда и на "экспорт".