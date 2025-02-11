Ученые сделали новое открытие о свойствах внутреннего ядра Земли

Геологи из США и Китая выяснили, что поверхность внутреннего ядра Земли является относительно мягкой, а не твердой, как считали ученые в прошлом - она часто деформируется под действием процессов в жидком внешнем ядре и мантии планеты.

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Это потенциально объясняет существование колебаний в скорости вращения внутреннего ядра, сообщила пресс-служба университета Южной Калифорнии (USC).

" М ы д а в н о з н а л и , ч т о р а с п л а в л е н н о е в н е ш н е е я д р о З е м л и я в л я е т с я т у р б у л е н т н ы м п о с в о е й п р и р о д е , о д н а к о д о н а с т о я щ е г о в р е м е н и н а м н е у д а в а л о с ь о б н а р у ж и т ь п р и з н а к и т о г о , ч т о э т а т у р б у л е н т н о с т ь к а к - т о в л и я е т н а с в о й с т в а с о с е д н и х с н е й п р о с л о е к в н у т р е н н е г о я д р а . Т е п е р ь н а м в п е р в ы е у д а л о с ь " у в и д е т ь " , к а к п р о ц е с с ы в о в н е ш н е м я д р е м е н я ю т у с т р о й с т в о п о в е р х н о с т и и с в о й с т в а в н у т р е н н е г о я д р а " , - з а я в и л п р о ф е с с о р U S C Д ж о н В и д а л ь , ч ь и с л о в а п р и в о д и т п р е с с - с л у ж б а в у з а .

Как отметил профессор Видаль, его научная команда совершила это открытие случайно во время поиска возможных причин того, почему скорость вращения внутреннего ядра Земли существенным образом снизилась в последние 10-15 лет. Для поиска возможных причин этого ученые проанализировали данные, собранные двумя сейсмостанциями на территории США и Канады в промежутке между 1991 и 2023 годами.

За это время станции зафиксировали свыше 120 землетрясений, которые возникали в одних и тех же точка в недрах Земли в разные периоды. Часть порожденных ими сейсмических волн отразилась от внутреннего ядра Земли и достигла и той, и другой станции. Ученые сопоставили эти сигналы в надежде понять, менялась ли скорость вращения ядра одинаковым образом в разных точках его поверхности. Это сравнение указало на наличие большого числа аномалий, которые присутствовали в одних наборах сигналов и отсутствовали в данных со второй станции.

Последующий анализ этих аномалий показал, что они были связаны не с вращательным движением внутреннего ядра, а с тем, что на его поверхности присутствовали различные неровности, влияющие на характер отражения сейсмических волн. Данные аномалии появлялись и исчезали с очень высокой скоростью по геологическим меркам - за несколько лет и десятилетий, что стало неожиданностью для геологов.

Столь быстрые перемены, по мнению исследователей, возможны только в том случае, если поверхность внутреннего ядра локально деформируется под действием пока неизвестных физических процессов в жидком внешнем ядре и в нижних слоях мантии. Это говорит о том, что верхняя прослойка внутреннего ядра является относительно мягкой и очень вязкой субстанцией, в результате чего ее деформации оказывают существенное влияние на характер вращения ядра и его взаимодействия с сейсмическими волнами, подытожили ученые.