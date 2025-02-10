Китайское государственное управление оборонной науки, техники и промышленности набирает специалистов в команду «планетарной обороны» на фоне приближения к Земле астероида 2024 YR4. Об этом пишет портал South China Morning Post (SCMP).

Ранее в НАСА предупредили, что вероятность столкновения с Землей в 2032 году недавно открытого астероида 2024 YR4 выросла с 1% до 2,3%.

По данным портала, на фоне данных об опасном космическом объекте центр опубликовал объявление о наборе сотрудников, в котором перечислены три вакансии на «должность по планетарной обороне».

В задачи новых сотрудников будет входить мониторинг астероидов, работа над созданием систем раннего оповещения.

Астероид 2024 YR4 был открыт 27 декабря 2024 года астрономами обсерватории ATLAS в Чили. Его диаметр, предварительно, составляет порядка 70 метров, что в 3 раза больше Челябинского метеорита.