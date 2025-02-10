История Северной Америки может быть переписана после находки в Канаде

Археологи при проведении раскопок в канадской провинции Саскачеван обнаружили остатки поселения, возраст которого оценивается примерно в 11 000 лет. Это открытие может переписать историю коренных цивилизаций Северной Америки.

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В частности, открытие бросает вызов популярной теории о том, что ранние коренные народы были кочевниками и не строили постоянных поселений, пишет Live Science. Недавно обнаруженное поселение получило название Асовананик. В переводе с языка коренного народа кри это означает "место для перехода".

Найденное поселение сразу стало одним из старейших археологических памятников, найденных в Северной Америке. По мнению авторов открытия, оно доказывает, что уже 11 000 лет назад в центральной части современной Канады существовало организованное общество. До сих пор считалось, что такое общество появилось на несколько тысячелетий позже.

Первым необычные следы еще в 2023 году обнаружил археолог-любитель Дэйв Рондо. Затем место предполагаемого древнего поселения обследовали профессионалы. Они раскопали множество каменных орудий, следы кострищ и кости бизонов.

Особое внимание ученые обратили на количество костей животных и размеры кострищ. Последние указывают на то, что огонь разводили в этих очагах неоднократно и на протяжении длительного периода. По словам археолога Гленна Стюарта из Университета Саскачевана, поселение, скорее всего, было постоянным, а не временным охотничьим лагерем.

Анализ костей показал, что местные охотники добывали бизонов ныне вымершего вида Bison antiquus. Радиоуглеродный анализ угля, отобранного из одного из очагов, показал, что костер в нем разводили около 10 700 лет назад. Это означает, что люди поселились здесь сразу после окончания последнего ледникового периода.