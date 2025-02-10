Огромный город доколумбовой цивилизации найден в Мексике

Археологи из Университета Макгилла провели в Мексике лидарное исследование и обнаружили остатки огромного города сапотеков. Его площадь составляла более 360 гектаров, а в самом городе насчитывалось свыше 1100 зданий.

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Исследование проводилось с помощью лазерного дальномерного сканера в Гиенголе, поселении сапотеков XV века на юге Оахаки, в Мексике, сообщает Heritage Daily. Технология Light Detection and Ranging (LiDAR) представляет собой метод дистанционного зондирования.

Как правило, специальный сканер устанавливается на борту самолета. При облете обширной территории сканер отправляет на землю импульсы лазерного света, которые отражаются от элементов ландшафта и возвращаются обратно.

С их помощью измеряются расстояния до каждой точки, и тут же создается трехмерная цифровая карта ландшафта. В рамках проведенного исследования LiDAR помог установить, что ранее известный археологам небольшой городок Гиенгола на самом деле был огромным укрепленным городом.

Он занимал более 360 гектаров и насчитывал свыше 1100 зданий. Город действительно был хорошо укреплен. Археологи нанесли на карту уже четыре километра оборонительных стен. Также выявлена обширная дорожная сеть. Лазерное сканирование помогло восстановить городскую планировку, в которой нашлось место множеству храмов и площадок для ритуальной игры в мяч. В городе существовали жилые кварталы как для элиты, так и для простолюдинов.

" М ы м о г л и б ы д о б р а т ь с я д о э т о г о м е с т а и п о п е ш е х о д н о й т р о п е , н о о н о с к р ы т о п о д г у с т ы м п о л о г о м д е р е в ь е в , - г о в о р и т с о а в т о р и с с л е д о в а н и я П е д р о Г и л ь е р м о Р а м о н С е л и с . - К т о м у ж е д о н е д а в н е г о в р е м е н и н е б ы л о в о з м о ж н о с т и о п р е д е л и т ь в с е и с т и н н ы е р а з м е р ы э т о г о г о р о д а , н е п о т р а т и в г о д ы н а п о л е в ы е п о и с к и . А м ы с м о г л и с д е л а т ь в с е з а д в а ч а с а , и с п о л ь з у я о б о р у д о в а н и е д и с т а н ц и о н н о г о з о н д и р о в а н и я и с к а н и р о в а н и е с с а м о л е т а " .

Город Гиенгола, что означает "большой камень", являлся военной крепостью сапотеков, коренной доколумбовой цивилизации, возникшей в центральных долинах Оахаки около 700 года до нашей эры. Но сама крепость оказалась относительно молодой. По мнению археологов, укрепления появились незадолго до начала колонизации.

Известно, что в XV веке нашей эры ацтеки вторглись в долины Оахаки, чтобы расширить свой контроль и наложить дань на покоренные народы. Считается, что последняя и решающая битва ацтеков с сапотеками произошла как раз при Гиенголе между 1497 и 1502 годами. А уже в 1521 году сапотеки подчинились конкистадору Эрнану Кортесу.