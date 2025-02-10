Обнаружена крупнейшая структура во Вселенной

Международная команда астрономов обнаружила самую большую известную структуру во Вселенной и назвала ее "Кипу" в честь измерительной системы инков.

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Как сообщает Phys.org, обнаруженная структура обладает невероятными характеристиками. Так, ее масса оценивается в 200 квадриллионов солнечных масс. Ничего подобного астрономы раньше не наблюдали.

" А с т р о н о м и я - э т о о б л а с т ь , г д е ч р е з в ы ч а й н о б о л ь ш и е ч и с л а я в л я ю т с я ч а с т ь ю п о в с е д н е в н о г о д и с к у р с а , - о т м е ч а ю т и с с л е д о в а т е л и . - Н о д а ж е в а с т р о н о м и и 2 0 0 к в а д р и л л и о н о в - ч и с л о н а с т о л ь к о б о л ь ш о е , ч т о в с т р е ч а е т с я р е д к о " .

Длина "Кипу" превышает 400 мегапарсеков, то есть она растянулась более чем на 1,3 миллиарда световых лет. На сегодняшний день "Кипу" является самой большой структурой за всю историю наблюдений. Вместе с четырьмя другими, ранее обнаруженными, суперструктурами они содержат 45 процентов всех известных скоплений галактик и 25 процентов известной материи. Их совокупная доля в общем объеме известной нам Вселенной составляет 13 процентов.

" С у п е р с т р у к т у р ы - э т о ч р е з в ы ч а й н о б о л ь ш и е с т р у к т у р ы , к о т о р ы е с о д е р ж а т г р у п п ы с к о п л е н и й г а л а к т и к и с в е р х с к о п л е н и й . О н и н а с т о л ь к о м а с с и в н ы , ч т о б р о с а ю т в ы з о в н а ш е м у п о н и м а н и ю т о г о , к а к р а з в и в а л а с ь В с е л е н н а я . Н е к о т о р ы е и з н и х н а с т о л ь к о м а с с и в н ы , ч т о л о м а ю т н а ш и м о д е л и к о с м о л о г и ч е с к о й э в о л ю ц и и " , - п и ш у т в с в о е й р а б о т е Г а н с Б о р и н г е р и з И н с т и т у т а М а к с а П л а н к а и е г о к о л л е г и .

Интересно и название гигантского объекта. У инков существовала измерительная система, называемая "кипу". Это было узелковое письмо, представлявшее собой сложную систему веревочных сплетений и узлов. Изготавливали такие шнуры из шерсти ламы или альпаки, представителей верблюдовых в Южной Америке. Послание могло насчитывать тысячи шнурков.