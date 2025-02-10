Обнаружена крупнейшая структура во Вселенной
Международная команда астрономов обнаружила самую большую известную структуру во Вселенной и назвала ее "Кипу" в честь измерительной системы инков.
Как сообщает Phys.org, обнаруженная структура обладает невероятными характеристиками. Так, ее масса оценивается в 200 квадриллионов солнечных масс. Ничего подобного астрономы раньше не наблюдали.
"Астрономия - это область, где чрезвычайно большие числа являются частью повседневного дискурса, - отмечают исследователи. - Но даже в астрономии 200 квадриллионов - число настолько большое, что встречается редко".
Длина "Кипу" превышает 400 мегапарсеков, то есть она растянулась более чем на 1,3 миллиарда световых лет. На сегодняшний день "Кипу" является самой большой структурой за всю историю наблюдений. Вместе с четырьмя другими, ранее обнаруженными, суперструктурами они содержат 45 процентов всех известных скоплений галактик и 25 процентов известной материи. Их совокупная доля в общем объеме известной нам Вселенной составляет 13 процентов.
"Суперструктуры - это чрезвычайно большие структуры, которые содержат группы скоплений галактик и сверхскоплений. Они настолько массивны, что бросают вызов нашему пониманию того, как развивалась Вселенная. Некоторые из них настолько массивны, что ломают наши модели космологической эволюции", - пишут в своей работе Ганс Борингер из Института Макса Планка и его коллеги.
Интересно и название гигантского объекта. У инков существовала измерительная система, называемая "кипу". Это было узелковое письмо, представлявшее собой сложную систему веревочных сплетений и узлов. Изготавливали такие шнуры из шерсти ламы или альпаки, представителей верблюдовых в Южной Америке. Послание могло насчитывать тысячи шнурков.
"Такая большая структура просто обязана влиять на свое окружение, и понимание этих эффектов имеет решающее значение для понимания космоса. Согласно новому исследованию, изучение Кипу и его собратьев может помочь нам понять, как развиваются галактики, улучшить наши космологические модели и повысить точность наших космологических измерений", - резюмируют исследователи.