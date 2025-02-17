Как перепады климата влияют на засуху и ливни

Миллионы людей по всей планете уже испытывают на себе эффекты глобального потепления. Температура стала выше всего на пару десятых градуса — и жизнь на Земле уже под серьезной угрозой. Причем климат имеет неприятное свойство делать планету одновременно и суше, и дождливее. Портал phys.org рассказал, почему.

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Примерно так же, как теплый воздух в сушилке позволяет быстро просушить одежду, повышение температур ухудшает засуху из-за высушивания почвы и растительности. В то же время, более теплая атмосфера удерживает больше влаги, чем при холодном климате. А это значит, что дожди происходят реже, т.к. воздуху нужно больше времени, чтобы достичь точки насыщения. К тому же, когда дождь наконец проходит, объем воды получается гораздо выше.

Итого потепление создает две неприятные крайности. Либо долгие засухи вообще без дождя, либо частые, проливные осадки, которые нередко приводят к наводнениям. Некоторые регионы, включая многие страны на средних широтах, страдают и от того, и от другого.

Последствия глобального потепления дорогостоящи и, во многих случаях, перманентны. Оно не только вредит качеству жизни, но и приводит к смертям, а некоторые повреждения невозможно потом восстановить. Причем ни один регион в мире нельзя назвать иммунным к ухудшению климата. Так, ученые обнаружили, что именно климат был одним из ключевых факторов недавних пожаров в Калифорнии — он создал идеальные условия для распространения огня.

Снег и осадки за прошедшие несколько лет поспособствовали буйному росту растительности в районе Лос-Анджелеса. А за калифорнийским «супер-цветением» последовала сильная засуха, которая высушила растения и оставила регион уязвимым к лесным пожарам. Повышающаяся волатильность гидроклиматического цикла была задокументирована специалистами годами ранее: они дали ей термин «климатический удар».

Например, в испанской Валенсии прошлой осенью более 230 человек погибли по вине внезапного паводка: вода затопила городские районы, находившиеся ниже по течению от мощного ливня. По подсчетам чиновников, непогода причинила городу ущерб в размере 10,5 млрд евро. Не говоря уже о том, что от наводнения пострадали европейские цепочки логистики — это дало о себе знать даже за тысячи километров от Испании. Швейцарская железнодорожная компания Stadler AG доложила о сильных задержка в производственных процессах, потому что наводнение затронуло 30 складов фирмы в Испании.

Хотя климатические удары случаются в определенных регионах, они влияют на человеческое общество по всей планете, как прямым, так и косвенным образом. На данный момент Земля на 1,3 градуса Цельсия теплее, чем в XIX веке. Если эта цифра не стабилизируется на отметке в 1,5 градуса или превысит 2, то последствия глобального потепления будут гораздо более суровыми.