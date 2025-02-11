Эксперт объяснил, зачем в AirPods добавят камеры

Аналитик цепочки поставок Apple Минг-Чи Куо объяснил, зачем Apple внедряет в будущие AirPods камеры.

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Его слова приводит издание MacRumors.

« К р о ш е ч н ы е к а м е р ы н е п р е д н а з н а ч е н ы д л я ф о т о с ъ е м к и , а с к о р е е с л у ж а т и н ф р а к р а с н ы м и д а т ч и к а м и » , — г о в о р и т с я в м а т е р и а л е .

Куо рассказал, что наушники вместе с гарнитурой Apple Vision Pro улучшат пространственное звучание.

« Н а п р и м е р , к о г д а п о л ь з о в а т е л ь с м о т р и т в и д е о с V i s i o n P r o и н о с и т н о в ы е A i r P o d s , т о п р и п о в о р о т е г о л о в ы , ч т о б ы п о с м о т р е т ь в о п р е д е л е н н о м н а п р а в л е н и и , и с т о ч н и к з в у к а в э т о м н а п р а в л е н и и м о ж е т б ы т ь в ы д е л е н д л я л у ч ш е г о в о с п р и я т и я р е а л ь н о с т и » , — п о я с н и л э к с п е р т .

Он добавил, что камеры могут обеспечить «управление жестами в воздухе». Это сделает возможным взаимодействие с девайсом при помощи рук.

В статье уточняется, что, если сроки производства не поменяются, AirPods с камерами могут появиться в 2026 или 2027 году.

В конце января Марк Гурман из Bloomberg подтвердил, что Apple продолжает работу над беспроводными наушниками AirPods, оснащенными миниатюрными инфракрасными камерами. По его словам, камеры не предназначены для фотографирования.