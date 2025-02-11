Эксперт объяснил, зачем в AirPods добавят камеры

Аналитик цепочки поставок Apple Минг-Чи Куо объяснил, зачем Apple внедряет в будущие AirPods камеры.
Его слова приводит издание MacRumors.
«Крошечные камеры не предназначены для фотосъемки, а скорее служат инфракрасными датчиками», — говорится в материале.
Куо рассказал, что наушники вместе с гарнитурой Apple Vision Pro улучшат пространственное звучание.
«Например, когда пользователь смотрит видео с Vision Pro и носит новые AirPods, то при повороте головы, чтобы посмотреть в определенном направлении, источник звука в этом направлении может быть выделен для лучшего восприятия реальности», — пояснил эксперт.
Он добавил, что камеры могут обеспечить «управление жестами в воздухе». Это сделает возможным взаимодействие с девайсом при помощи рук.
В статье уточняется, что, если сроки производства не поменяются, AirPods с камерами могут появиться в 2026 или 2027 году.
В конце января Марк Гурман из Bloomberg подтвердил, что Apple продолжает работу над беспроводными наушниками AirPods, оснащенными миниатюрными инфракрасными камерами. По его словам, камеры не предназначены для фотографирования.