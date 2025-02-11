Linux запустили внутри PDF-файла

Старшеклассник Ading2210 нашел способ запустить Linux внутри PDF-файла с помощью браузера на базе Chromium. Этот проект, названный LinuxPDF, имеет размер всего 6 МБ и основан на предыдущем эксперименте — DoomPDF.

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LinuxPDF работает на основе модифицированной версии эмулятора TinyEMU RISC-V. Эмулятор встраивается в PDF-файл и запускает минимальную Linux-систему при открытии в браузере вроде Chrome. Однако он работает очень медленно — более чем в 100 раз медленнее обычного, и на его загрузку уходит около минуты. LinuxPDF требует наличия браузера на базе Chromium и не работает в Firefox.

Для тех, кому интересно увидеть его в действии, исходный код проекта также доступен на GitHub, особенно для тех, кто заинтересован в его изучении или модификации.