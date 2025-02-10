На дне Тихого океана нашли следы древней космической вспышки

Исследователи из Австралии и Германии нашли в глубинных отложениях со дна Тихого океана изотопные свидетельства того, что примерно 10 млн лет назад Земля подверглась действию пока неизвестной космической вспышки, следы которой сохранились в виде необычно большого числа атомов бериллия-10.

Об этом сообщила пресс-служба немецкого Центра им. Гельмгольца в Дрездене (HZDR).

" В п р о с л о й к а х м о р с к и х п о р о д , с ф о р м и р о в а в ш и х с я п р и м е р н о 1 0 м л н л е т н а з а д , м ы о б н а р у ж и л и в д в о е б о л ь ш е б е р и л л и я - 1 0 , ч е м о ж и д а л и у в и д е т ь . И н ы м и с л о в а м и , м ы н а т о л к н у л и с ь н а р а н е е н е и з в е с т н у ю и з о т о п н у ю а н о м а л и ю . О н а м о г л а в о з н и к н у т ь к а к в р е з у л ь т а т е п е р е м е н в д в и ж е н и и т е ч е н и й р я д о м с А н т а р к т и к о й 1 0 - 1 2 м л н л е т н а з а д , т а к и в р е з у л ь т а т е н е к о й в с п ы ш к и в к о с м о с е " , - з а я в и л н а у ч н ы й с о т р у д н и к H Z D R Д о м и н и к К о л ь , ч ь и с л о в а п р и в о д и т п р е с с - с л у ж б а ц е н т р а .

Ученые совершили это открытие при изучении глубоководных проб грунта, которые были собраны в центральных и северных регионах в срединной части Тихого океана, где присутствуют обширные отложений марганцево-железных руд. Эти залежи интересны не только с коммерческой точки зрения, но и тем, что они формировались на дне океана на протяжении последних 20 млн лет.

Ученые воспользовались этим для изучения того, как меняется концентрация атомов бериллия-10 в отложениях с течением времени. Этот изотоп бериллия нестабилен по своей природе, однако он непрерывно образуется в атмосфере Земли под действием космических лучей. Период полураспада бериллия-10 равен 1,39 млн лет, что делает его удобным инструментом для оценки возраста пород и отложений льда.

Когда специалисты начали замерять концентрацию бериллия-10 в тихоокеанских образцах пород, они обнаружили и в том, и в другом наборе проб марганцево-железной руды из Тихого океана прослойки с необычно высокой концентрацией атомов этого изотопа. И в том, и в другом случае эти слои сформировались примерно 10 млн лет назад, что говорит о неслучайной природе данных бериллиевых аномалий.

Пока геохимики не могут исключить, что эти всплески в концентрации бериллия-10 были связаны с переменами в движении течений, однако ученые отмечают, что открытие аналогичного всплеска в концентрации бериллия в породах из других океанов Земли однозначно укажет на космическое происхождение этих аномалий. Их возможным источником может выступать как взрыв сверхновой на относительно небольшом расстоянии от Земли, так и столкновение Солнечной системы с плотным облаком из газа, подытожил Коль.