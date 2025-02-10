В глубинах океана нашли радиоактивную аномалию космического происхождения

Международная группа ученых из Германии и Австралии нашли аномальную концентрацию редкого радиоактивного изотопа бериллия-10 (10Be) в образцах, взятых со дна Тихого океана. Этот феномен может быть связан с астрофизическими событиями и изменениями течений. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Communications (NatComms).

Бериллий-10 образуется в верхних слоях атмосферы под воздействием космических лучей и оседает на Землю с осадками. С периодом полураспада 1,4 млн лет он используется для датирования геологических образцов возрастом до 10 млн лет.

Специалисты сделали открытие, проанализировав с помощью ускорительной масс-спектрометрии железомарганцевые корки, собранные на глубине нескольких километров в Тихом океане.

« М ы о б н а р у ж и л и п о ч т и в д в о е б о л ь ш е б е р и л л и я - 1 0 , ч е м о ж и д а л и , в с л о я х , с о о т в е т с т в у ю щ и х п е р и о д у о к о л о 1 0 м л н л е т н а з а д » , — у т о ч н и л д о к т о р Д о м и н и к К о л л .

Присутствие аномалии подтвердили дополнительными образцами, что исключает возможность ошибки или загрязнения.

Исследователи предложили два возможных объяснения. Первое связано с изменением океанических течений вблизи Антарктиды 10–12 млн лет назад, что могло привести к неравномерному распределению бериллия-10.

Второе предполагает астрофизические причины, такие как взрыв сверхновой или столкновение Земли с плотным межзвездным облаком, что временно усилило космическое излучение.

« Е с л и а н о м а л и я б у д е т о б н а р у ж е н а п о в с е м у м и р у , э т о п о д д е р ж и т а с т р о ф и з и ч е с к у ю г и п о т е з у . Е с л и т о л ь к о в о п р е д е л е н н ы х р е г и о н а х — в е р о я т н о , п р и ч и н а в и з м е н е н и и о к е а н и ч е с к и х т е ч е н и й » , — п о я с н и л и у ч е н ы е .

Открытие имеет важное значение для геологии. Бериллиевая аномалия может стать глобальным маркером времени, позволяя синхронизировать данные из разных регионов и периодов.

Ранее ученые обнаружили гигантскую гравитационную аномалию в Скандинавии.