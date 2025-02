В США нашли доисторический лес, скрытый под ледником

В США нашли доисторический лес, который был скрыт под тающим ледником более пяти тысяч лет.

На плато Беартут в Вайоминге ученые обнаружили останки древнего леса из сосен, погребенных льдом около 5900 лет назад. Это открытие поможет исследовать изменения климата и экосистемы прошлого.

Плато привлекло внимание в 2007 году, когда там нашли древнее оружие. В 2024 году группа ученых вернулась и обнаружила более 30 белокорых сосен, возраст которых составляет от 5950 до 5440 лет.

Сосны были на высоте 183 метра, что свидетельствует о более теплом климате в регионе шесть тысяч лет назад, пока вулканические извержения не привели к охлаждению климата и росту ледника, передает журнал Proceedings of the National Academy of Sciences.