Почему мухи постоянно слетаются на людей?

Нет ничего более раздражающего, чем жужжание мухи над ухом. Почему-то у этих крошечных насекомых есть поразительная способность находить людей и уклоняться от большинства попыток отмахнуться. Но почему мух так привлекают именно люди? Портал livescience.com разобрался в вопросе.

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Отчасти причина зависит от вида насекомого. Определенная группа заинтересована в людях, потому что мы — теплокровные млекопитающие, чьей кровью они могут питаться. Так, комаров и слепней привлекает углекислый газ, который мы выдыхаем.

Мухи легко находят людей, потому что человек — источник множества запахов, которые естественным образом привлекают насекомых. От углекислого газа до молочной и карбоксильной кислот. Но специфика запахов разнится от человека к человеку. Индивидуальные композиции масел и аэрозолированных молекул зависят от генетики, диеты и образа жизни. По этой причине некоторые люди привлекают мух гораздо сильнее, чем другие.

Но это если говорить о паразитических мухах. Другие, например, обычные домашние мухи, больше заинтересованы в питательных веществах на нашей кожи. Она покрыта веществами, которые мухи могут выпить: углеводами, протеинами и другими соединениями, содержащимися в поте. Но стоит прояснить, что мухи не полагаются на человеческий пот для пропитания. Хотя некоторые действительно любят впитывать вещества на коже, они присутствуют в очень разбавленном состоянии. Вероятно, мухам так нравится пот из-за того, что он помогает восстановить им солевой баланс.

Голодная муха с большим шансом позарится на оставленную на кухне еду, чем на пот. Хотя некоторые виды предпочитают разлагающиеся биоматериалы, они не привередливы и могут питаться чем угодно. Например, для переваривания твердой пищи мухи отрыгивают пищеварительные энзимы, которые превращают еду в суп, и после этого всасывают получившуюся субстанцию хоботками.

Для контекста, системы для обнаружения потенциальных источников пищи варьируются среди 110 000 видов мух, и даже среди разных полов одного вида. Многие используют маленькие волоски на антеннах или чувствительные рецепторы, предназначенные для специфических запахов. Эти клетки могут почувствовать присутствие пищи на огромном расстоянии и послать сигналы в мозг мухи, в зависимости от того, какие химикаты найдены в воздухе.

Если муха чует что-то, что ей нравится, то она кружит рядом и в какой-то момент приземляется на пищу. У мух есть вкусовые рецепторы на ногах, поэтому они быстро могут отличить съедобное от несъедобного. Очень полезный механизм, чтобы быстро перекусить и улететь до того, как человек заметит неладное. Мухам также помогают большие глаза, состоящие из тысяч индивидуальных хрусталиков, чувствительных к движению и обеспечивающих почти 360-градусный обзор.