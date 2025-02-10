Вселенная может схлопнуться как карточный домик

Физики обнаружили, что Вселенная может рухнуть, как карточный домик. К такому выводу пришли исследователи. Материал был опубликован в журнале Nature.

В своей работе они дали представление о том, как мир может внезапно схлопнуться. По словам Златко Папича, профессора теоретической физики в Университете Лидса, речь идет о процессе, в ходе которого Вселенная полностью изменит свою структуру.

« Ф у н д а м е н т а л ь н ы е к о н с т а н т ы м о г у т м г н о в е н н о и з м е н и т ь с я , и м и р , к а к и м м ы е г о з н а е м , р у х н е т , к а к к а р т о ч н ы й д о м и к » , - о т м е т и л о н .

Подчеркивается, что Вселенная на самом деле может находиться в «ложной пустоте» или в состоянии ложной стабильности. Эта идея предполагает, что кажущееся самым низким энергетическим состоянием во всем космосе, известное как энергия вакуума, является лишь временным. В будущем оно будет снижаться до еще более низкого уровня.

« Э т о я в л е н и е м о ж н о с р а в н и т ь с а м е р и к а н с к и м и г о р к а м и , у к о т о р ы х н а т р а е к т о р и и е с т ь н е с к о л ь к о в п а д и н , н о т о л ь к о о д н а " н а с т о я щ а я " н и ж н я я т о ч к а н а у р о в н е з е м л и » , — з а я в и л с о а в т о р и с с л е д о в а н и я Ж а н - И в Д е с о и з И н с т и т у т а н а у к и и т е х н о л о г и й Австрии.

Возможно, мы находимся в одной из таких «долин» в состоянии так называемой метастабильности, утверждают ученые. По их словам, если это действительно так, то квантовая механика позволила бы Вселенной в конечном счете туннелировать в состояние с наименьшей энергией или в «истинный» вакуум. И этот процесс привел бы к катастрофическому глобальному событию, отмечают исследователи.