Физики: Вселенная может схлопнуться как карточный домик
Физики обнаружили, что Вселенная может рухнуть, как карточный домик. К такому выводу пришли исследователи. Материал был опубликован в журнале Nature.
В своей работе они дали представление о том, как мир может внезапно схлопнуться. По словам Златко Папича, профессора теоретической физики в Университете Лидса, речь идет о процессе, в ходе которого Вселенная полностью изменит свою структуру.
«Фундаментальные константы могут мгновенно измениться, и мир, каким мы его знаем, рухнет, как карточный домик», - отметил он.
Подчеркивается, что Вселенная на самом деле может находиться в «ложной пустоте» или в состоянии ложной стабильности. Эта идея предполагает, что кажущееся самым низким энергетическим состоянием во всем космосе, известное как энергия вакуума, является лишь временным. В будущем оно будет снижаться до еще более низкого уровня.
«Это явление можно сравнить с американскими горками, у которых на траектории есть несколько впадин, но только одна "настоящая" нижняя точка на уровне земли», — заявил соавтор исследования Жан-Ив Десо из Института науки и технологий Австрии.
Возможно, мы находимся в одной из таких «долин» в состоянии так называемой метастабильности, утверждают ученые. По их словам, если это действительно так, то квантовая механика позволила бы Вселенной в конечном счете туннелировать в состояние с наименьшей энергией или в «истинный» вакуум. И этот процесс привел бы к катастрофическому глобальному событию, отмечают исследователи.