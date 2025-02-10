Названа дата выхода глобальной версии смартфона Xiaomi 15

Авторитетное французское издание Dealabs раскрыло сроки выхода смартфона Xiaomi 15 на глобальном рынке. Флагманская линейка доберётся до Европы и других стран уже 28 февраля — спустя четыре месяца после выхода в Китае. Базовый Xiaomi 15 обойдётся в € 1099, а Xiaomi 15 Pro — в € 1499.

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Так, смартфон Xiaomi 15 получит 6,36-дюймовый OLED-экран с разрешением 1200 x 2670 пикселей и частотой 120 Гц с поддержкой влагозащиты IP68. Устройство работает на базе процессора Snapdragon 8 Elite с 12/16 ГБ оперативной и 256/512/1024 ГБ встроенной памяти с батареей 5400 мАч.

Гаджет получил тройную камеру: основной модуль на 50 Мп, второй модуль с 2,6-кратным оптическим зумом на 50 Мп и ультраширокоугольный модуль на те же 50 Мп. Что касается Pro-версии, то продвинутая модель сможет похвастаться улучшенной камерой и увеличенным 6,73-дюймовым дисплеем.