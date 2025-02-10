Франция задействует АЭС для обучения искусственного интеллекта

Французское правительство намерено предоставить 1 гигаватт (ГВт) атомной энергии для поддержки создания мощного вычислительного кластера, ориентированного на развитие искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщает The Wall Street Journal, подчеркивая стремление Франции укрепить свои позиции и конкурентоспособность Европейского Союза в глобальной гонке ИИ.

Проект, оцениваемый в десятки миллиардов долларов, реализуется компанией FluidStack. Планируется, что первая фаза кластера, с энергопотреблением в 250 мегаватт (МВт) и вычислительной мощностью, обеспечиваемой 120 тысячами ИИ-чипов Nvidia, будет запущена в 2026 году. FluidStack планирует использовать собственные средства и привлечь финансирование в размере $10,3 млрд для реализации первого этапа. Проект рассматривается как французский эквивалент американского Stargate, инициативы OpenAI и SoftBank. В долгосрочной перспективе планируется увеличение мощности кластера до 10 ГВт к 2030 году.

Несмотря на амбициозные цели, эксперты предупреждают о потенциальных рисках, связанных с обеспечением достаточного финансирования и наличием необходимых чипов, спрос на которые стремительно растет.

Инициатива рассматривается французским руководством как стратегический шаг, позволяющий использовать атомную энергетику в качестве конкурентного преимущества в глобальной борьбе за лидерство в сфере ИИ. Президент Франции Эмманюэль Макрон, по данным WSJ, подчеркнул эту возможность на закрытой встрече с представителями бизнеса.

До этого Макрон и президент Объединенных Арабских Эмиратов шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян достигли соглашения о развитии стратегического партнерства в области ИИ, включая создание крупного дата-центра на территории Франции. Президент Макрон заявлял о планах по инвестированию €109 млрд в развитие искусственного интеллекта во Франции в ближайшие годы.