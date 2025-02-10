Стало известно, почему картинка в глазах не «шатается» при движении

Ученые из Института науки и технологий Австрии установили, что особая область мозга — вентральное латеральное коленчатое тело — помогает животным и людям видеть стабильное изображение перед глазами независимо от того, как перемещается тело. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Neuroscience.

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По словам ученых, зрительная система позвоночных (включая приматов, таких как люди) очень хорошо корректирует зрительные искажения, вызванные движением. Современные видеокамеры все еще не могут сравниться по точности передачи динамического изображения с человеческим глазом. Чтобы выяснить, почему так происходит, ученые изучили мозг мышей.

Они установили, что вентральное латеральное коленчатое тело (vLGN) работает как «встроенное высокотехнологичное программное обеспечение для оптимизации видео». vLGN расположено в латеральном таламусе — яйцевидной структуре в центре мозга под корой.

По словам ученых, vLGN объединяет различные моторные и сенсорные сигналы со всего мозга и действует как центр для вычисления всеобъемлющего корректирующего сигнала. Работу этой области мозга исследователи сравнили с производством качественных видеоматериалов во время гонки «Формулы-1».