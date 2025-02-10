Рядом с Землей обнаружено редчайшее космическое явление

Космический телескоп «Евклид», запущенный Европейским космическим агентством (ESA) для изучения темной Вселенной, сделал впечатляющее открытие – кольцо Эйнштейна, редкое явление гравитационного линзирования.

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Результаты были опубликованы в журнале Astronomy and Astrophysics.

Что такое кольцо Эйнштейна?

Общая теория относительности Альберта Эйнштейна предсказывает, что массивные объекты (галактики, скопления галактик) искривляют пространство-время, заставляя свет от далеких объектов огибать их, как если бы он проходил через гигантскую линзу. Это называется гравитационным линзированием. Если источник света, «линза» и телескоп расположены почти идеально, возникает кольцо Эйнштейна – замкнутая светящаяся структура.

В данном случае галактика NGC 6505, находящаяся в 590 млн световых лет от нас, стала «линзой» для света гораздо более удаленной галактики (4,42 млрд световых лет). Это позволило увидеть объект, который иначе был бы скрыт.

Значение открытия

Гравитационные линзы играют ключевую роль в изучении темной материи и темной энергии – загадочных компонентов Вселенной, влияющих на ее расширение. Чем больше обнаружено линз, тем лучше ученые смогут понять, как устроена Вселенная.

Как отмечает ведущий исследователь Конор О'Риордан:

« С и л ь н ы е г р а в и т а ц и о н н ы е л и н з ы – р е д к о е я в л е н и е , и к а ж д а я и з н и х ц е н н а д л я н а у к и . Э т о к о л ь ц о Эйнштейна особенно уникально, потому что оно находится близко к Земле, а идеальное выравнивание объектов делает его не только полезным для исследований, но и необычайно красивым».

Хотя ранее было известно менее 1000 сильных линз, телескоп «Евклид» планирует обнаружить около 100 000 новых, что может привести к революции в науке.

Проект Евклида уже подтвердил свою эффективность – как подчеркнула Валерия Петторино, соавтор проекта из ESA: