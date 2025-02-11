В Google не поверили в стоимость разработки DeepSeek

Заявления о том, что создание чат-бота с искусственным интеллектом от китайской компании DeepSeek обошлось всего в $5,6 млн, могут не соответствовать действительности. Такое мнение выразил глава ИИ-подразделения Google Демис Хассабис.

По его словам, которые приводит агентство Bloomberg, в американской компании не увидели "никаких прорывных технологий" в DeepSeek, а заявления о невысокой стоимости разработки "являются преувеличением и слегка сбивают с толку". Менеджер добавил, что китайская компания "вероятно, сообщила о стоимости финальных разработок, что является частью общих издержек".

Он также утверждал, что чат-бот Gemini от Google якобы более эффективен "в соотношении стоимости к производительности", однако в компании "об этом просто редко говорят".

Компания из КНР DeepSeek 20 января выпустила новую версию чат-бота R1, которая, как утверждается, превосходит передовую версию ChatGPT американской компании OpenAI. При этом разработчики китайского чат-бота указывают, что потратили всего $5,6 млн и использовали устаревшие чипы для обучения модели.

Чат-бот быстро набрал популярность среди пользователей по всему миру и привел к колебаниям на фондовых рынках из-за опасений инвесторов, что западные компании-лидеры в сфере ИИ могут быть переоценены.