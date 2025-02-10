Китайские ученые отредактировали ген высоты кукурузы

Ученые Института биотехнологий Китайской академии сельскохозяйственных наук (CAAS) нашли у кукурузы ген, от которого зависит ее высота, и отредактировали его, передает Синьхуа.

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Как самая массовая зерновая культура в мире, кукуруза имеет ключевое значение для глобальной продовольственной безопасности. Увеличение плотности посадки может способствовать росту урожайности, но это затруднено высоким ростом побегов, из-за которого они склонны к полеганию. Для выведения низкорослых и более устойчивых сортов нужно знать гены, которые регулируют эти признаки.

Китайские ученые выявили ген Brachytic2, влияющий на высоту растения без ущерба размеру початка. Для его целевого редактирования разработали нокаутирующий вектор.

Получены полукарликовые растения кукурузы. 28 гибридных потомков их скрещивания продемонстрировали устойчивость обусловленных генетическим вмешательством мутаций, способствующих уменьшению высоты кукурузы.