Представлена Leica LUX Grip – фото-ручка на iPhone за $329

Leica представила аксессуар Leica Lux Grip – это специальная ручка для фотосъёмки, которая работает только с приложением Leica для iPhone.

Leica выпустила MagSafe-держатель для iPhone
© MobiDevices

Как утверждает производитель, Leica Lux Grip «похожа на классическую камеру Leica с точки зрения управления и ощущений». К iPhone устройство крепится с помощью магнитов MagSafe в портретной и альбомной ориентации и интегрируется с приложением Leica LUX через Bluetooth.

Leica LUX Grip

Рукоятка оснащена двухступенчатой кнопкой спуска затвора:

  • Лёгкое нажатие – фокусировка;
  • Полное нажатие – съемка.

Также есть кнопка быстрого переключения режимов съемки.

Leica LUX Grip

Аккумулятор ёмкостью 300 мАч обеспечивает до 1000 снимков на одном заряде. Полная зарядка через USB-C занимает 2 часа.

© MobiDevices

Leica LUX Grip

Вес устройства – 130 грамм, оно подходит как для правшей, так и для левшей. В основании имеется штативное крепление (резьба 1/4″). Leica Lux Grip совместима с iPhone 12 и новее.

Сроки выхода и цена

На данный момент Leica Lux Grip доступна для предзаказа. Стоимость аксессуара составляет $329. Дополнительно можно приобрести кожаный чехол с держателем AirTag за $50.

Приложение Leica LUX бесплатно, но для полного доступа требуется подписка:

  • $6,99 в месяц;
  • $69,99 в год.

Покупатели Leica Lux Grip получают бесплатную подписку Pro на 1 год.

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