Leica выпустила MagSafe-держатель для iPhone

Leica представила аксессуар Leica Lux Grip – это специальная ручка для фотосъёмки, которая работает только с приложением Leica для iPhone.

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Как утверждает производитель, Leica Lux Grip «похожа на классическую камеру Leica с точки зрения управления и ощущений». К iPhone устройство крепится с помощью магнитов MagSafe в портретной и альбомной ориентации и интегрируется с приложением Leica LUX через Bluetooth.

Рукоятка оснащена двухступенчатой кнопкой спуска затвора:

Лёгкое нажатие – фокусировка;

Полное нажатие – съемка.

Также есть кнопка быстрого переключения режимов съемки.

Аккумулятор ёмкостью 300 мАч обеспечивает до 1000 снимков на одном заряде. Полная зарядка через USB-C занимает 2 часа.

© MobiDevices

Вес устройства – 130 грамм, оно подходит как для правшей, так и для левшей. В основании имеется штативное крепление (резьба 1/4″). Leica Lux Grip совместима с iPhone 12 и новее.

Сроки выхода и цена

На данный момент Leica Lux Grip доступна для предзаказа. Стоимость аксессуара составляет $329. Дополнительно можно приобрести кожаный чехол с держателем AirTag за $50.

Приложение Leica LUX бесплатно, но для полного доступа требуется подписка:

$6,99 в месяц;

$69,99 в год.

Покупатели Leica Lux Grip получают бесплатную подписку Pro на 1 год.