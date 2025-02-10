Leica выпустила MagSafe-держатель для iPhone

Представлена Leica LUX Grip – фото-ручка на iPhone за $329
Leica представила аксессуар Leica Lux Grip – это специальная ручка для фотосъёмки, которая работает только с приложением Leica для iPhone.
Как утверждает производитель, Leica Lux Grip «похожа на классическую камеру Leica с точки зрения управления и ощущений». К iPhone устройство крепится с помощью магнитов MagSafe в портретной и альбомной ориентации и интегрируется с приложением Leica LUX через Bluetooth.
Рукоятка оснащена двухступенчатой кнопкой спуска затвора:
- Лёгкое нажатие – фокусировка;
- Полное нажатие – съемка.
Также есть кнопка быстрого переключения режимов съемки.
Аккумулятор ёмкостью 300 мАч обеспечивает до 1000 снимков на одном заряде. Полная зарядка через USB-C занимает 2 часа.
Вес устройства – 130 грамм, оно подходит как для правшей, так и для левшей. В основании имеется штативное крепление (резьба 1/4″). Leica Lux Grip совместима с iPhone 12 и новее.
Сроки выхода и цена
На данный момент Leica Lux Grip доступна для предзаказа. Стоимость аксессуара составляет $329. Дополнительно можно приобрести кожаный чехол с держателем AirTag за $50.
Приложение Leica LUX бесплатно, но для полного доступа требуется подписка:
- $6,99 в месяц;
- $69,99 в год.
Покупатели Leica Lux Grip получают бесплатную подписку Pro на 1 год.