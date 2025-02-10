Археологи доказали, что европейцы ели мозг своих врагов

Международная команда исследователей из Испании, Германии и Польши представила результаты своей работы, которые подтверждают, что люди эпохи Мадлен, жившие на территории современной Польши примерно 18 тысяч лет назад, употребляли в пищу человеческое мясо. Результаты исследования были опубликованы в научном журнале Scientific Reports (SciRep).

© Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social

Мадленские люди — это представители культуры, которая существовала в конце палеолита. Они получили свое название благодаря пещере Ла-Мадлен во Франции, где были обнаружены первые артефакты, связанные с этой культурой. Мадленская культура исчезла после окончания ледникового периода около 12 тысяч лет назад. Это произошло из-за климатических изменений, которые привели к исчезновению крупных животных и изменению среды обитания.

© Scientific Reports

В 1960-х годах во время археологических раскопок были найдены кости, которые долгое время не могли идентифицировать как человеческие из-за их фрагментарного состояния. Однако после тщательного анализа на них были обнаружены следы, которые свидетельствовали о том, что эти кости были обработаны и использовались в пищу. Многие из них были расколоты, чтобы извлечь костный мозг. Это указывает на то, что они использовались в качестве источника питания, говорится в материале.

Помимо этого, были найдены останки людей и животных, на которых также были обнаружены порезы. Все останки принадлежат одному историческому периоду. Это позволяет сделать вывод о том, что они были погребены в одном месте.

Исследователи полагают, что в период после последнего ледникового максимума, когда ресурсы и территории были ограничены, каннибализм мог быть связан с суровыми условиями жизни. Тем не менее, они не исключают того, что подобные действия с костями могли быть частью ритуальных обрядов.