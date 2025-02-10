Разработан новый метод обнаружения метана и других газов
Ученые Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) вместе с исследователями из Сингапура разработали инновационный метод обнаружения опасных газов, в том числе метана, в воздухе на объектах горнодобывающей промышленности.
Собранные на его основе датчики более надежны, чем традиционные устройства, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.
"Ученые ЮУрГУ в соавторстве с коллегами из Сингапура разработали инновационный метод обнаружения малых концентраций газа без применения ИК-датчиков. Впервые в России они модернизировали метод нелинейной интерферометрии, это позволило успешно создать датчик на основе оптоволокна", - сказали в пресс-службе.
В вузе пояснили, что отслеживание малых концентраций газов необходимо в различных областях. Например, в горном деле требуется контролировать уровень концентрации газов воздухе для обеспечения безопасности. Также это актуально в медицине и на промышленных предприятиях, для мониторинга состояния окружающей среды.
"При этом традиционные ИК-датчики имеют ряд <…> недостатков. Во-первых, они являются дорогостоящим оборудованием. Во-вторых, их чувствительность иногда снижается из-за тепловых, оптических и механических помех. Побороть эти недостатки удалось за счет возможностей квантовой и нелинейной оптики. Наш датчик состоит из длинного оптоволокна с полой сердцевиной, используемой в качестве газовой ячейки, поэтому и лишен всех этих слабых черт", - рассказали в вузе.
ЮУрГУ сфокусирован на проектах в области цифровой индустрии, материаловедения и экологии. В 2021 году вуз победил в конкурсе по программе "Приоритет-2030". Университет выполняет функции проектного офиса Уральского межрегионального научно-образовательного центра, который создан для объединения потенциалов образовательных и научных организаций реального сектора Свердловской, Челябинской и Курганской областей по нацпроекту "Наука и университеты".