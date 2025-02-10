Разработан новый метод обнаружения метана и других газов

Ученые Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) вместе с исследователями из Сингапура разработали инновационный метод обнаружения опасных газов, в том числе метана, в воздухе на объектах горнодобывающей промышленности.

Собранные на его основе датчики более надежны, чем традиционные устройства, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

" У ч е н ы е Ю У р Г У в с о а в т о р с т в е с к о л л е г а м и и з Сингапура разработали инновационный метод обнаружения малых концентраций газа без применения ИК-датчиков. Впервые в России они модернизировали метод нелинейной интерферометрии, это позволило успешно создать датчик на основе оптоволокна", - сказали в пресс-службе.

В вузе пояснили, что отслеживание малых концентраций газов необходимо в различных областях. Например, в горном деле требуется контролировать уровень концентрации газов воздухе для обеспечения безопасности. Также это актуально в медицине и на промышленных предприятиях, для мониторинга состояния окружающей среды.

" П р и э т о м т р а д и ц и о н н ы е И К - д а т ч и к и и м е ю т р я д < … > н е д о с т а т к о в . В о - п е р в ы х , о н и я в л я ю т с я д о р о г о с т о я щ и м о б о р у д о в а н и е м . В о - в т о р ы х , и х ч у в с т в и т е л ь н о с т ь и н о г д а с н и ж а е т с я и з - з а т е п л о в ы х , о п т и ч е с к и х и м е х а н и ч е с к и х п о м е х . П о б о р о т ь э т и н е д о с т а т к и у д а л о с ь з а с ч е т в о з м о ж н о с т е й к в а н т о в о й и н е л и н е й н о й о п т и к и . Н а ш д а т ч и к с о с т о и т и з д л и н н о г о о п т о в о л о к н а с п о л о й с е р д ц е в и н о й , и с п о л ь з у е м о й в к а ч е с т в е г а з о в о й я ч е й к и , п о э т о м у и л и ш е н в с е х э т и х с л а б ы х ч е р т " , - р а с с к а з а л и в в у з е .

ЮУрГУ сфокусирован на проектах в области цифровой индустрии, материаловедения и экологии. В 2021 году вуз победил в конкурсе по программе "Приоритет-2030". Университет выполняет функции проектного офиса Уральского межрегионального научно-образовательного центра, который создан для объединения потенциалов образовательных и научных организаций реального сектора Свердловской, Челябинской и Курганской областей по нацпроекту "Наука и университеты".