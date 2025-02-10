В Литве предупредили о рисках работы с DeepSeek

Национальный центр кибернетической безопасности Литвы рекомендовал сотрудникам критической инфраструктуры не пользоваться китайским чат-ботом DeepSeek из-за подозрений в шпионаже.

Об этом сообщило агентство BNS.

" Ц е н т р к и б е р н е т и ч е с к о й б е з о п а с н о с т и о ц е н и в а е т р и с к и с п о л ь з о в а н и я D e e p S e e k к а к в ы с о к и й и н е р е к о м е н д у е т п о д к л ю ч е н и е д а н н о г о п р и л о ж е н и я н а р а б о ч и х и н с т р у м е н т а х с о т р у д н и к о в к р и т и ч е с к о й и н ф р а с т р у к т у р ы " , - г о в о р и т с я в с о о б щ е н и и в ы в о д ц е н т р а .

Он считает, что следствием использования DeepSeek может быть несанкционированное присвоение личных данных и передача их недружественным Литве структурам, а также распространение дезинформации.

Национальный центр кибернетической безопасности рассматривает вопрос введения запрета на пользование DeepSeek на правительственном уровне.