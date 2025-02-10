В Литве предупредили о рисках работы с DeepSeek на критической инфраструктуре
Национальный центр кибернетической безопасности Литвы рекомендовал сотрудникам критической инфраструктуры не пользоваться китайским чат-ботом DeepSeek из-за подозрений в шпионаже.
Об этом сообщило агентство BNS.
"Центр кибернетической безопасности оценивает риск использования DeepSeek как высокий и не рекомендует подключение данного приложения на рабочих инструментах сотрудников критической инфраструктуры", - говорится в сообщении вывод центра.
Он считает, что следствием использования DeepSeek может быть несанкционированное присвоение личных данных и передача их недружественным Литве структурам, а также распространение дезинформации.
Национальный центр кибернетической безопасности рассматривает вопрос введения запрета на пользование DeepSeek на правительственном уровне.