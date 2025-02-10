Ученые нашли послание, изучая саркофаги в Антарктиде

Исследователи из России, США, Китая и Индии обнаружили загадочные черные саркофаги во время экспедиции в Антарктиду. Объекты, найденные в вечной мерзлоте, выглядели так, будто их вырезали лазером. Несмотря на экстремально низкую температуру окружающей среды, они сохраняли тепло.

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При этом ученые услышали странный звук, исходящий из саркофагов. Его сила была такой мощной, что даже капли воды на поверхности артефактов дрожали.

После долгих усилий ученым удалось открыть один из объектов. Внутри находился горячий металлический цилиндр с тонкими линиями на поверхности. Позже на мониторах лаборатории появилось сообщение: «Не будите то, что спит. Наш сон должен быть вечен». На следующий день было решено спустить саркофаги обратно.

Ученый из Китая предположил, что эти саркофаги могут блокировать сигналы людей в космос, чтобы защитить Землю от возможного вторжения. По одной из версий, данными саркофагами могли оказаться древние ритуальные памятники или следы более древних цивилизаций. Несмотря на это предположение, ученые подчеркивают, что пока рано делать окончательные выводы о природе этих объектов и об их предназначении, передает «Царьград».