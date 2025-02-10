NASA опять тестирует ядерное топливо

Сотрудникам NASA и General Atomics удалось добиться существенных успехов в создании ядерных технологий для использования в космических миссиях. В первых числах текущего месяца на территории космического центра Маршалла, расположенного в штате Алабама, были успешно проведены тесты нового вида топлива для ядерной тепловой силовой установки (NTP), передает space.com.

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Эти испытания предназначены для оценки того, как топливо будет работать в экстремальных условиях космоса, говорится в публикации. В ходе испытаний образцы топлива подвергались воздействию температур до 3000 градусов Кельвина (4940 градусов по Фаренгейту или 2727 градусов по Цельсию). Специалисты обнаружили, что оно хорошо работает даже при таких высоких температурах.

По их словам, система NTP, использующая это топливо, может работать в два-три раза эффективнее, чем современные ракетные двигатели. Топливо способно выдерживать суровые условия космического полета.

В NASA проявляют интерес к созданию ракет, оснащенных ядерными тепловыми двигателями. Такие ракеты могут развивать скорость, значительно превышающую скорость современных ракет, работающих на химическом топливе. Уменьшение продолжительности полета позволит снизить вероятность возникновения опасностей для космонавтов, сократить потребность в ресурсах и уменьшить влияние космического излучения, считают специалисты.

Ранее компания General Atomics Electromagnetic Systems (GA-EMS) объявила, что смогла испытать ядерное ракетное топливо в условиях максимально приближенных к эксплуатационным.