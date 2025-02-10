Apple увеличила экспорт собранных в Индии смартфонов

Компания Apple за 10 месяцев текущего 2024-2025 финансового года (начался в апреле) увеличила экспорт собранных в Индии смартфонов на 31%, до 1 трлн рупий ($11,4 млрд) по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. Об этом сообщает газета Business Standard со ссылкой на данные производителя.

Этот показатель за такой период фингода был достигнут Apple впервые, 1 трлн рупий составили поставки компании из Индии за весь 2024 год.

За последнее десятилетие смартфоны поднялись со 167-го места в экспорте Индии до второго по величине в настоящее время. В 2022 и 2023 годах поставки смартфонов Apple из южноазиатской республики составили $1,8 млрд и $9 млрд соответственно. Увеличение экспорта iPhone было вызвано ростом на 15-20% добавленной стоимости на продукцию, произведенную в Индии, а также ростом почти на 46% внутреннего производства Apple в стране, до $17,5 млрд по сравнению с 2023 годом.

На долю американской компании в настоящее время приходится 62% совокупных поставок айфонов из Индии за рубеж. Apple продолжает наращивать производство в Индии, чтобы снизить зависимость от Китая в условиях напряженности в американо-китайских отношениях. С 2017 года в Индии собирался iPhone SE первого поколения, затем в 2020 году в сотрудничестве с компанией Wistron в Нарсапуре недалеко от Бангалора была начата сборка смартфона второго поколения iPhone SE 2020. В индийском штате Тамилнад действует один из заводов Foxconn тайваньского партнера Apple, на котором выпускают новейшие модели iPhone, компания планирует открыть второй завод в штате Карнатака.

По прогнозу правительства Индии, компания в ближайшие годы может увеличить долю индийских предприятий в своем общем производстве смартфонов во всем мире с нынешних 14% до свыше 26%, доведя годовой выпуск айфонов в республике до $30 млрд.