Ученые представили ответ на вечный вопрос о курице и яйце

Исследователи из Женевского университета нашли ответ на вечный вопрос о том, что появилось раньше — курица или яйцо. Об этом сообщает журнал Nature.

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Ученые изучали одноклеточные организмы Chromosphaera perkinsii, найденные у берегов Гавайских островов в 2017 году. Эти организмы способны образовывать многоклеточные структуры в виде колоний.

В ходе исследования выяснилось, что в организмах присутствуют клеточные элементы, участвующие в формировании женских половых клеток. Это позволяет предположить, что яйцеклетки могли появиться еще до появления животных, включая кур.

Однако ученые не исключают возможности того, что куры развивались независимо и на ранних этапах их эволюции яйца им были не нужны для размножения, говорится в материале.

Свои выводы на этот счет сделали и сотрудники Школы наук о Земле Бристольского университета. Ученые провели исследование, в ходе которого изучили 51 ископаемый вид и 29 живых, относящихся к категориям яйцекладущих и живородящих. В результате они пришли к выводу, что откладывающие яйца обитатели фауны произошли от живородящих.