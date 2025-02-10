«Алмаз-Антей» впервые рассказал о станции «Гардения»

Двухконтейнерная станция активных помех Л203 «Гардения» способна обеспечить групповую защиту самолетов.

О новинке, представленной на международной авиационно-космической выставке Aero India 2025 в Бангалоре, впервые рассказал концерн «Алмаз-Антей». На стенд российской компании обратил внимание ТАСС.

« Д в у х к о н т е й н е р н а я с т а н ц и я а к т и в н ы х п о м е х " Г а р д е н и я " с о з д а н а д л я и н д и в и д у а л ь н о й , и н д и в и д у а л ь н о - в з а и м н о й , а т а к ж е г р у п п о в о й з а щ и т ы с а м о л е т о в п у т е м с о з д а н и я п о м е х д л я б о р т о в ы х и н а з е м н ы х р а д а р о в , а т а к ж е р а д и о л о к а ц и о н н ы х с т а н ц и й » , — г о в о р и т с я в м а т е р и а л а х в ы с т а в к и .

Там отмечается, что Л203 размещается на двух точках подвески самолета и способна адаптироваться к разнообразным современным летательным аппаратам, в том числе иностранного производства.

Также на мероприятии была показана станция помех МСП-418К для защиты истребителей МиГ-29 и МиГ-35.

В сентябре компания «Рособоронэкспорт» сообщила, что российский комплекс РП-377ВМ1, который обеспечивает защиту от коммерческих беспилотных летательных аппаратов и мин, впервые покажут за рубежом на выставке ADEX 2024 в Баку (Азербайджан).