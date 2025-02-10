Apple запланировала выпуск складного устройства на 2026 год

Apple нацелена на освоение рынка складных устройств к 2026 году, при этом оставаясь в секрете относительно того, будет ли это iPhone, iPad или Mac. По последним данным от Марка Гурмана, наиболее вероятным является выпуск складного iPad, в то время как вопросы качества откладывают релиз складного iPhone, а складной Mac может появиться только к 2027-2028 годам, пишет PEPELAC.NEWS.

Предполагается, что складной iPad будет размером с два iPad Pro, стоящих рядом, что значительно увеличит рабочую площадь и сделает устройство эффективной заменой традиционному ноутбуку, особенно с поддержкой клавиатуры и мыши в iPadOS. Что касается складного iPhone, проблемы с видимостью складок на прототипах вызвали задержки в производстве, так как для Apple недопустимы даже малейшие компромиссы в качестве.

Ожидается, что такой iPhone получит двойную заднюю камеру и 12-дюймовый внутренний дисплей. Пока что точные даты запуска и стоимость продуктов не объявлены. Однако ясно, что Apple стремится предложить новаторские и функциональные решения, которые могут кардинально изменить понимание складных устройств. Мы продолжим следить за развитием событий и держать вас в курсе всех обновлений.