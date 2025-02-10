У берегов Аляски найден загадочный объект

NOAA: У берегов Аляски найден предмет, напоминающий золотое яйцо
Ученые из Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA) обнаружили на дне Тихого океана возле побережья Аляски загадочный объект золотистого цвета.
Находку выявил подводный робот на глубине около 3300 метров рядом с потухшим вулканом. Объект имеет гладкую, тонкую поверхность и напоминает яйцо с большим отверстием неизвестного происхождения. Возможно, его оставил хищник или изнутри вылупилось неизвестное морское существо.
— Я просто надеюсь, что, когда мы туда ткнем, что-нибудь не решит выйти наружу. Это похоже на начало фильма ужасов, — сказал один из ученых.
Исследователи выдвинули две версии: либо органическое происхождение объекта, либо его формирование из минералов, таких как пирит и сульфид железа, что объяснялось бы близостью вулкана. Для точного определения происхождения образец отправлен на ДНК-анализ, передает сайт NOAA.