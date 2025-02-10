У берегов Аляски найден загадочный объект

Ученые из Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA) обнаружили на дне Тихого океана возле побережья Аляски загадочный объект золотистого цвета.

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Находку выявил подводный робот на глубине около 3300 метров рядом с потухшим вулканом. Объект имеет гладкую, тонкую поверхность и напоминает яйцо с большим отверстием неизвестного происхождения. Возможно, его оставил хищник или изнутри вылупилось неизвестное морское существо.

— Я п р о с т о н а д е ю с ь , ч т о , к о г д а м ы т у д а т к н е м , ч т о - н и б у д ь н е р е ш и т в ы й т и н а р у ж у . Э т о п о х о ж е н а н а ч а л о ф и л ь м а у ж а с о в , — с к а з а л о д и н и з у ч е н ы х .

Исследователи выдвинули две версии: либо органическое происхождение объекта, либо его формирование из минералов, таких как пирит и сульфид железа, что объяснялось бы близостью вулкана. Для точного определения происхождения образец отправлен на ДНК-анализ, передает сайт NOAA.