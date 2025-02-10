Зафиксирован рост продолжительности светового дня на Земле

Ученые зафиксировали увеличение продолжительности светового дня на Земле. Соответствующий материал опубликован в журнале Phys.

Отмечается, что точную причину изменений продолжительности светового дня выявить невозможно. В настоящее время существует версия, что эти аномалии связаны со штормами и таянием ледников.

Согласно исследованию, несмотря на то что теоретическое время составляет 24 часа, на самом деле оно регулярно меняется. То есть с научной точки зрения случаи, когда сутки длятся ровно 86 400 секунд, бывают редко.

Как сообщает издание, аномалии с изменением продолжительности светового дня могут повлиять не только на климат, но и на точные приборы.