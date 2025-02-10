В Госдуме заявили, что Google усиливает контроль над пользователями
Корпорация Google собирается разрешить рекламодателям использовать фингерпринтинг, чтобы усилить контроль над пользователями.
Об этом заявил член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин в беседе с РИА Новости.
«Google планирует разрешить рекламодателям применять фингерпринтинг <…> Применение фингерпринтинга еще раз подчеркивает, что компания продолжает усиливать контроль над пользователями, не уделяя должного внимания вопросам приватности», — отметил он.
Фингерпринтинг позволяет идентифицировать устройства пользователей путем анализа их программного и аппаратного обеспечения, уточнил Немкин.
В январе эксперт РОЦИТ Олег Капранов заявил, что эта технология фактически лишает людей возможности контролировать свои данные, превращая их в объект бесконтрольного наблюдения. Он подчеркнул, что отечественные онлайн-платформы предоставляют более безопасные и прозрачные условия работы.
До этого Немкин сообщил, что сервис Gmail небезопасен для хранения конфиденциальной информации. По мнению депутата, пользователям нужно ясно осознавать риски, связанные с использованием продукции иностранных производителей в любых ее видах.