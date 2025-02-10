В Госдуме заявили, что Google усиливает контроль над пользователями

Корпорация Google собирается разрешить рекламодателям использовать фингерпринтинг, чтобы усилить контроль над пользователями.

В Госдуме заявили, что Google усиливает контроль над пользователями
© Газета.Ru

Об этом заявил член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин в беседе с РИА Новости.

«Google планирует разрешить рекламодателям применять фингерпринтинг <> Применение фингерпринтинга еще раз подчеркивает, что компания продолжает усиливать контроль над пользователями, не уделяя должного внимания вопросам приватности», отметил он.

Фингерпринтинг позволяет идентифицировать устройства пользователей путем анализа их программного и аппаратного обеспечения, уточнил Немкин.

В январе эксперт РОЦИТ Олег Капранов заявил, что эта технология фактически лишает людей возможности контролировать свои данные, превращая их в объект бесконтрольного наблюдения. Он подчеркнул, что отечественные онлайн-платформы предоставляют более безопасные и прозрачные условия работы.

До этого Немкин сообщил, что сервис Gmail небезопасен для хранения конфиденциальной информации. По мнению депутата, пользователям нужно ясно осознавать риски, связанные с использованием продукции иностранных производителей в любых ее видах.

Наука и техника
Антон Немкин
Олег Капранов
Google
Госдума