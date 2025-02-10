В Госдуме заявили, что Google усиливает контроль над пользователями

Корпорация Google собирается разрешить рекламодателям использовать фингерпринтинг, чтобы усилить контроль над пользователями.

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Об этом заявил член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин в беседе с РИА Новости.

« G o o g l e п л а н и р у е т р а з р е ш и т ь р е к л а м о д а т е л я м п р и м е н я т ь ф и н г е р п р и н т и н г < … > П р и м е н е н и е ф и н г е р п р и н т и н г а е щ е р а з п о д ч е р к и в а е т , ч т о к о м п а н и я п р о д о л ж а е т у с и л и в а т ь к о н т р о л ь н а д п о л ь з о в а т е л я м и , н е у д е л я я д о л ж н о г о в н и м а н и я в о п р о с а м п р и в а т н о с т и » , — о т м е т и л о н .

Фингерпринтинг позволяет идентифицировать устройства пользователей путем анализа их программного и аппаратного обеспечения, уточнил Немкин.

В январе эксперт РОЦИТ Олег Капранов заявил, что эта технология фактически лишает людей возможности контролировать свои данные, превращая их в объект бесконтрольного наблюдения. Он подчеркнул, что отечественные онлайн-платформы предоставляют более безопасные и прозрачные условия работы.

До этого Немкин сообщил, что сервис Gmail небезопасен для хранения конфиденциальной информации. По мнению депутата, пользователям нужно ясно осознавать риски, связанные с использованием продукции иностранных производителей в любых ее видах.